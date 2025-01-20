Süpermarket borsada! MOPAŞ halka arz ne zaman, hangi bankalarda? MOPAŞ Marketçilik kaç lot verecek?

Yağmur Dinç

Borsa İstanbul’da bu hafta iki yeni şirketin halka arzı için talepler toplanacak.

İlk olarak MOPAŞ Marketçilik Gıda Sanayi A.Ş. için talepler alınacak.

“MOPAS” koduyla yıldız pazarda işlem görecek hissenin halka arz büyüklüğünün 2 milyar TL ve halka açıklık oranının da yüzde 21 olması bekleniyor.

Mopaş'ın kökleri, 1961 yılında Erzurum'da açılan küçük bir bakkala dayanıyor. 1986 yılında İstanbul'da süpermarketçiliğe başlayan şirket, bugün İstanbul ve Kocaeli'nde toplam 127 mağazayla hizmet veriyor.

MOPAŞ, halka arzdan elde edeceği gelirle yeni mağaza yatırımlarını, güneş enerjisi santrali yatırımlarını, tarımsal yatırımlarını ve işletme sermayesini finanse edecek.

Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, "MOPAŞ halka arz ne zaman, kaç TL", "MOPAŞ kaç lot verecek", "MOPAŞ halka arz hangi bankalarda" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte halka arzın detayları...

MOPAŞ HALKA ARZ TARİHLERİ

MOPAŞ halka arz 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

HİSSE FİYATI

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi pay başına 35 TL satış fiyatından Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da “MOPAS” koduyla işlem görecek.