Süpürge haznesine 1 kaşık koyun, tamirden kurtulun!

Temizliğin bir numaralı yardımcısı elektrikli süpürgeler, elden düşmüyor.
Her yeri güzelce temizlemeye yarayan süpürgelerin kendisini de temiz tutmak çok önemli.
Elektrik süpürgenizin torbasını temizlik bittikten hemen sonra çöpe boşaltmamak kötü kokulara davetiye çıkartabilir. Süpürge torbasında biriken toz bekletilirse nem sebebiyle küf de oluşabilir.
Süpürgenizden gelen kokudan şikayetçi iseniz, masrafsız bir şekilde kurtulmak mümkün.
İşte yapmanız gereken...
Toz tarçın
Tarçın, kötü kokularla baş etmede en etkili malzemelerinden biridir.
Elektrik süpürgenizi kullanmadan önce halılarınızın yüzeyine bir miktar tarçın serpin. Biraz beklettikten sonra halılarınızı rahatlıkla süpürebilirsiniz.
Süpürgenizin toz torbasına ya da haznesine de bir miktar ekleyebilirsiniz.