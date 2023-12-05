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Süpürge haznesine 1 kaşık koyun, tamirden kurtulun!

Süpürge haznesine 1 kaşık koyun, tamirden kurtulun! Bir evin temel elektrikli eşyalarından olan süpürge, zaman geçtikçe kötü bir koku bırakmaya başlar. Dışarı salınan havadan gelen koku, haznenin temizliği ile doğru orantılıdır. Toz tarçın ise bu konuda imdatlara yetişiyor.