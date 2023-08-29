Süre uzatıldı! Ek MTV son ödeme tarihi ne zaman? İşte son gün... Gelir İdaresi Başkanlığı, ek MTV'nin birinci taksitinin son ödeme tarihini duyurdu. Peki ek MTV son ödeme ne zaman? İşte son ödeme tarihi…

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Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kez ödenen MTV'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem faciası nedeniyle ek MTV olarak üçüncü kez ödenecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ek ödemesinin son ödeme tarihi ise araç sahipleri tarafından merak konusu oldu.

31 Ağustos olarak belirlenen ek MTV son ödeme tarihi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uzatıldı.

Peki, Ek MTV son ödeme tarihi ne zaman? İşte son tarih...

Ek MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruda şu sözlere yer verildi: