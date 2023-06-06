Sürekli yorgunluk ve uykusuzluk çekenler dikkat! Sağlıklı bir uyku için ne yapılmalı? Sürekli yorgunluk ve uykusuzluk çekmek önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Peki, sağlıklı bir uyku için ne yapılmalı? İşte kaliteli uyku uyuma yöntemi ve yorgunluğun arkasındaki nedenler..

Uyku problemi hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sıklıkla görülebilen bir sorundur.

Sürekli yorgunluk ve uykusuzluk çekenler konu hakkında sık sık araştırmalar yaparak bu soruna çözüm arıyor.

Uyku alamama sorunu pek çok kişide görülürken, her gün uyku alamadan güne başlamak sağlık açısından büyük sıkıntılar ortaya çıkarıyor.

Peki, sağlıklı bir uyku için ne yapılmalı? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Yetersiz uykunun sebep olduğu hastalıklar şaşırtıyor

Yapılan bilimsel araştırma ile uzmanlar uyku problemi üzerine çalışarak uykunun nasıl yarar sağlayacağı konusu hakkında bazı sonuçlara ulaştı.

Yapılan araştırma ve bilimsel çalışmalar neticesinde, uykusuzluğun beynimize ve vücudumuza çok ciddi etkiler koyduğu ortaya kondu.

Öyle ki, düzenli ve yeterli uyku alınmamasının Alzheimer, kanser, kalp krizi, obezite, şeker, ve depresyon gibi ciddi durumlar yaşatabileceği açıklandı.

Düzenli uykunun ise stresi azalttığı gibi kalp ve damar sisteminede fayda da bulunduğu tespit edildi. Daha rahat ve kaliteli uyku uyumanın yolları ise çeşitli araştırmalarla ortaya çıktı.

Yeterli ve sağlıklı bir uyku için ne yapılmalı?

Yapılan araştırmalar sonucunda vücudun kaliteli bir uykuya sahip olması için uyuduğunuz yerin serin olması gerektiği ortaya çıktı.

Ayrıca dinlendirici bir uykunun gerektirdiği sıcaklık derecesi üzerinde duran uzmanlar uyunan yerin derecesinin 1 derece daha düşük olması gerektiğini de belirtti.

Bu sebeple mutlaka her gün yatmadan önce odanızı havalandırmalısınız ve yatak odanızda termometre bulundurmalısınız.

Bu sayede hem odanın sıcaklığını daha kolay ayarlayabilme imkanı bulabilir hem de hem de daha kaliteli bir uyku uyuyabilirsiniz.

Melatonin hormonu salgılanmazsa dikkat!

Ayrıca kaliteli bir uykuya dalmamızı sağlayen en önemli yollardan birisi melatonin hormonunun salgılanmasından geçmektedir.

Bu sebeple uyumadan en az 1 saat önce led ışıkların hepsinden uzak durulması gerekmektedir.

Yine düzgün bir uyku gerçekleşmediğinde, "mutluluk hormonu" adıyla bilinen melatoninin hormonu da salgılanmamakta ve bu da pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.