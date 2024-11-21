Surf and Turf nedir, nasıl yapılır? Surf and Turf Türkçesi...

Yağmur Dinç

MasterChef'in izleyicilere merak ettirdiği "Surf and Turf" terimi, dikkatleri çekti.

Adı oldukça havalı olan bu teknik, yemekle ilgilenenlerin gündemine geldi.

Deniz ürünleri ve kırmızı eti buluşturan bir konsept olan Surf and Turf nedir ve nasıl yapılır araştırılıyor.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da aynı teknikle imza tabaklar yapıyor.

Peki, Surf and Turf nedir? Türkçesi ne demek? İşte detaylar...

SURF AND TURF NEDİR

Türkçesi "sörf ve çim" anlamına gelen Surf and Turf aynı tabakta et ve deniz ürünlerini birleştirir.

"Surf" kelimesi deniz ürünlerini, "turf" ise kara eti veya et ürünlerini temsil eder. Genellikle lüks restoranlarda, özel günlerde ya da şık yemeklerde tercih edilen bir menü seçeneğidir.

Yemek, özellikle Kuzey Amerika ve İngiltere'de popülerdir ve birçok farklı sunum şekli olabilir; örneğin, biftekle birlikte ıstakoz, karides ya da diğer deniz ürünleri servis edilebilir.