Sürpriz servet! Uzak akrabadan miras kalabilir... Uzak da olsa akrabalarınızdan kalan mirasa bazı koşullarda ortak olabilirsiniz. Peki, uzak akrabadan nasıl miras kalır? İşte şartlar...

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Miras, hukukun da ayrıntılı bir şekilde çerçevelendirdiği bir konudur. Vefatın ardından yapılan mal paylaşımına miras denir.

Miras, yalnızca anne baba ve kardeşten kalmaz. Uzak akrabalarınızın da bazı şartlar dahilinde mirasçısı olabilirsiniz.

Bu şekilde hiç hesapta olmayan bir şekilde varlığından bile haberdar olunmayan uzak akrabadan miras kalabilir.

Uzak akrabadan miras nasıl kalır? Uzak akrabadan miras kalabilmesi için ne gerekir? Sizler için araştırdık.

Miras konusunda 3 yakınlıktan bahsedebiliriz;

Birinci derece akrabalar:

Anne, baba olarak ebeveynleri ve varsa çocukları birinci derece mirasçıdır.

İkinci derece akrabalar:

Kan bağında kuşak atlayan dede, nine, kardeş veya torunlar ikinci derecede mirasçıdır.

Üçüncü derece akrabalar sınıfında yeğenler, hala, dayı ve bunların çocukları yer alır.

Miras zümreleri

Bir kişinin ilk yasal mirasçısı onun çocuklarıdır ve bunlar 1. zümrede yer alırlar.

Eğer vefat eden kişinin çocukları yoksa yani alt soyu devam etmiyorsa o zaman 2. zümreye bakılır. İkinci zümrede mirasçılar ölen kişinin anne ve babasıdır. Anne ve baba üzerinden onların çocukları ve torunları da yasal mirasçı olurlar.

Vefat eden kişinin anne ve babası hayatta değilse, onların çocukları ve torunları yoksa o zaman ikinci zümre de boş olduğu için 3. zümreye bakılır.

Uzaktan miras

Üçüncü zümrede ise ölen kişinin büyük annesi ve büyükbabası bulunmaktadır. Onlar üzerinden onların çocukları ve torunları da mirasçı olabilmektedir.

Uzak akrabadan miras almak işte bu 3. zümre üzerinden olmaktadır. Kişi bu yolla büyük amcanın, büyük halanın yasal mirasçısı olmaktadır.

3. zümrede de kimse olmaması durumunda ise miras devlete kalacaktır.