Sürücü adayları dikkat! Ehliyet, kurs ve sürücü belgesi ücretleri ne kadar oldu? Temmuz ayında gelen ara zammın ardından ehliyet fiyatları sürücü adaylarının gündeminde yerini aldı. Binlerce aday ehliyete zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki ehliyete zam geldi mi? Ehliyet, kurs ve sürücü belgesi fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

2023 Temmuz ayında başta asgari ücret, memur ve emekli maaşları olmak üzere birçok ödemeye zam geldi. Ardından gelen vergi zamlarıyla birlikte yeni ehliyet, kurs ve sürücü belgesi fiyatları merak konusu oldu. Motorlu taşıt kullanmak için gerekli olan ehliyet, 18 yaş ve üzerinde olan vatandaşların alabildikleri belgedir. Birçok kategorisi bulunur. Sürücü kurslarına yazıldıktan sonra gerekli yazılı ve uygulamalı sınavları geçerek harç parası yatırılır. Art arda gelen zam haberlerinden sonra sürücü adayları arama motorlarında ehliyet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki ehliyete zam geldi mi? Ehliyet, kurs ve sürücü belgesi fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler... Ehliyete zam mı geliyor? Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre sürücü kurslarına 10 Temmuz itibarıyla yüzde 30'luk zam gelmesi bekleniyor. Harç ücretleri ne kadar? B Sınıfı için harç ücreti: 3.258,9 TL Yazılı sınav harcı: 240 TL Direksiyon sınavı harcı: 295 TL