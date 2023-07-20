Sürücüler dikkat! İşte trafik kazalarının en yaygın 5 nedeni

Trafiğe çıkan her sürücü, güvenli bir şekilde yolculuk yapmayı hedefler. Ancak trafik kazaları ne yazık ki her zaman olası bir risktir ve birçok insanın hayatını etkileyebilir.
Trafik kazalarının yaygın nedenlerini belirlemek, bu sorunun çözümü için önemlidir.
Trafikte güvenliğin sağlanması için hız kurallarına uymak, dikkatli ve dikkat dağıtan unsurlardan uzak bir şekilde araç kullanmak büyük önem taşır.
Sizler için trafik kazalarının en yaygın olduğu 5 nedeni derledik. Bu içeriğin sonunda bu konulara daha fazla dikkat edeceksiniz.
İşte trafik kazalarının en yaygın 5 nedeni:
1- Dikkat dağınıklığı
Trafikte cep telefonuyla konuşmak, mesajlaşmak, yemek yemek gibi durumlarda dikkat dağınıklığı oluşuyor. Bu durum trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri.
2- Aşırı hız
Özellikle şehir içinde hız limitinin üzerine çıkmak trafikteki diğer araçları da tehlikeye atıyor.
3- Alkollü araç kullanmak
Alkol ya da benzeri etkilere sahip olan maddelerin tesiri altındayken araç kullanmak trafik kazalarına sebep oluyor.
4- Kurallara uymamak
Trafik kazalarının diğer büyük sebeplerinden biri de sinyal. Sinyal vermeden şerit değiştirmek, makas atmak vb. agresif sürüş şekilleri trafik kazalarına neden oluyor.
5- Hava şartları
Yağmur, kar ve sis gibi kötü hava koşullarında trafiğe çıkmak riskli. Bu durumlarda olabildiğince araçla trafiğe çıkılmamalı.