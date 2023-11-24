Sürücüler için tehlike yaklaştı: Son tarih 25 Kasım... Bunu yapmayana büyük ceza! Karayolu güvenliği konusunda önemli bir adım atılıyor. Artık trafiğe bu şekilde çıkan sürücülere 2568 TL ceza uygulanacak.

ensonhaber.com

Son zamanlarda trafikteki riskleri azaltmak ve sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla bir dizi önlem alınmaya başlandı.

Yetkililer, bu önlemlerin trafik güvenliği açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor.

Konu ile ilgili jandarma ekipleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde denetim yaparak uyarılara başladı.

Kazaların önüne geçmek adına alınan bu önlem için son tarih verildi. Kurala uymayan sürücülere 2568 TL ceza kesilecek.

Kış mevsimine doğru yaklaşılmasıyla beraber, buzlanma ve kaygan yollar trafik kazalarını beraberinde getiriyor.

Bu kazaların önüne geçebilmek adına ticari araçlarda kış lastiği takmak zorunlu. Kurala uymayan sürücülere ise 2568 TL ceza uygulanıyor.

1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2024’te sona erecek olan kış lastiği uygulaması, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre yalnızca İstanbul’da 25 Kasım’da başlayacak.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, “Kurala uymayan araçların sürücülerine 2 bin 568 TL ceza kesilecektir. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı kapsamında 1 Ocak 2024 itibarıyla yeniden güncellenecektir. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor."

Kış lastiği kullanmanın faydaları

Daha iyi yol tutuşu: Kış lastikleri özel olarak tasarlanmış, daha derin diş desenleri ve özel kauçuk karışımları sayesinde karlı, buzlu ve kaygan yollarda daha iyi yol tutuşu sağlar. Bu, sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi sunar.

Kısa fren mesafesi: Kış lastikleri, daha iyi yol tutuşunun yanı sıra daha kısa fren mesafesi sağlar. Karlı veya buzlu yollarda ani duruş gerektiğinde daha hızlı bir şekilde durabilme yeteneği, kazaları önlemede önemli bir rol oynar.

Daha iyi çekiş ve yol itme performansı: Kar ve buzla kaplı yollarda aracın kaymasını önlerken, kış lastikleri aracın çekiş gücünü artırarak yol itme riskini azaltır. Bu özellik özellikle dik yokuşlarda veya kaygan yüzeylerde sürücülere avantaj sağlar.