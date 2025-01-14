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Sürücülere müjde: Bu saatlerde %50 indirimli geçiş yapılıyor

Sürücülere müjde: Bu saatlerde %50 indirimli geçiş yapılıyor Köprü ve otoyollara yapılan zamların ardından Avrasya Tüneli'ne de zam geldi. Vatandaşlar, "Avrasya Tüneli ücretine ne kadar zam geldi?" sorusuna yanıt ararken, indirimli geçiş saatleriyle ilgili bilgiler de gündeme geldi.