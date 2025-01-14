Sürücülere müjde: Bu saatlerde %50 indirimli geçiş yapılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın ardından, Avrasya Tüneli'ne de yüzde 44'lük bir artış yapıldı.
2024 yılında 156 TL olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti, 2025 yılı itibarıyla 225 TL'ye yükseldi.
Avrasya Tüneli'ne yapılan zammın ardından, indirimli geçiş saatleri de merak konusu oldu.
Peki Avrasya Tüneli indirimli geçiş saati kaçta başlıyor? Hangi saatlerde indirimli?
O SAATLERDE %50 İNDİRİMLİ
Avrasya Tüneli'nde 2025 yılı itibarıyla geçiş ücretlerine zam yapıldı. Gündüz tarifesinde, otomobiller için tek yön geçiş ücreti 225 TL olarak belirlendi.
Ancak, sürücülere gece saatlerinde avantajlı geçiş fırsatı sunuluyor. Gece 00:00'dan sabah 04:59'a kadar, tünelden geçiş yapan otomobiller %50 indirimli fiyatla 112,5 TL ödeyecek.