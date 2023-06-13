SURVİVOR 2023 FİNALİSTLER | Survivor’da finale kim kaldı? Yarı finalde kim elendi? Survivor 2023 büyük final için heyecan dorukta. Dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Yarı final turunda SMS oyuyla bir isim daha elendi. Büyük finale çıkacak iki yarışmacı belli oldu. İşte 2023 Survivor finalistleri...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor’da bir sezonun daha sonuna gelindi. Büyük final için nefesler tutuldu.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği en zorlu yarışma programında bu sezon kıran kırana mücadele gerçekleşti.

Birbirinden başarılı yarışmacılar sezonun başından bu yana kıyasıya mücadele etti. Her hafta SMS oylarıyla bir yarışmacı veda etti.

Büyük finale saatler kala finalistler merak konusu oldu. Dün akşam Survivor 2023 yarı final heyecanı yaşandı.

Bütün bir sezon şampiyonluk mücadelesi veren Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür dörtlü olarak oylamaya çıktı.

Acun Ilıcalı dün akşam yarı finalin ardından SMS oylaması sonuçlarıyla birlikte finale kalan yarışmacıları açıkladı. İşte 2023 Survivor finalistleri…

Survivor finale kalan yarışmacılar

Survivor’da dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. 4 yarışmacı arasında SMS oylaması gerçekleşti. Yarı finalde veda eden ilk isim Ertuğ oldu.

Survivor'da finalist oylama sonucunda Özgür ve Nefise finale kalan isimler oldu. Bu akşam şampiyonluk için yarışacaklar.