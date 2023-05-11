Survivor araba ödülünü kim kazandı? Tarihe geçecek ödül: Survivor’da 5 araba ödülünü hangi yarışmacılar aldı? Survivor tarihinin en büyük ödül oyunlarından birisi bu akşam gerçekleşcek. Kazanan takım 5 arabanın sahibi olacak. Bu akşamki bölüm için heyecanla bekleyen izleyiciler Survivor 96. bölümde araba ödülünü hangi takımın kazandığını merak ediyor. İşte Survivor'da 5 araba ödülünü kazanan takım...

TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışma programı zorlu mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Survivor’da büyük finale yaklaştıkça verilen ödüllerde giderek büyüyor. Survivor, bu sezonda da adından söz ettirecek bir ödülle ekranlara geldi. İzleyicileri televizyona kilitleyen Survivor programında kazanan takıma 5 tane Suzuki Vitara Hibrit modeli araba dağıtılacak. Suzuki Vitara'nın başlangıç paketi fiyatı 919 bin TL iken en dolu paketi ise 1.131 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Fragmanda dikkat çeken tarihi ödülün kimin kazandığı merak ediliyor. Peki Survivor'da 5 araba ödülünü hangi takım kazandı? İşte 96. bölüm büyük ödülün sahibi... Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor tarihine geçecek olan 5 araba ödülünün sahipleri henüz belli olmadı. Survivor’ın 96. bölümünde 5 araba ödüllü oyun bu akşam gerçekleşecek. Arabalar bu akşam sahiplerini bulacak. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.