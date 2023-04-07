Survivor dün akşam kim elendi? 6 Nisan Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! TV8 ekranlarının zorlu yarışması Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan biri en düşük SMS oyunu alarak Survivor'a veda etti. Başarılı yarışmacının gidişi eleme konseyinde duygusal anlar yaşattı. İşte 6 Nisan Survivor'a veda eden isim...

TV8 ekranlarının sevilen zorlu yarışma programı Survivor 2023, yepyeni formatıyla Acun Ilıcalı sunuculuğunda ekranlara gelmeye devam ediyor.

Dün akşam yayınlanan yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım ödül oyununa çıktı ve iki takım da kıyasıya yarıştı.

Ödül oyununda yarışmacılar çamurlu havuzda halkayı alabilmek için mücadele etti. Ödül oyununu kazanan takım ise kırmızı takım oldu.

Survivor’da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ilk eleme adayı olarak Murat’ı seçmişti.

Ardından Aziz ve Barış Telli eleme adayı olarak potaya girdi. Son dokunulmazlığı kaybeden ve aday olan isim ise Alper Rende oldu.

Survivor’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 4 başarılı yarışmacı arasında yapılan SMS oylamasında en düşük oyu alan kişi adaya veda etti.

Peki Survivor dün akşam kim elendi? 6 Nisan Survivor'da hangi yarışmacı veda etti? İşte elenen isim...

6 Nisan Survivor kim elendi?

Survivor'da dün akşam eleme konseyi ekranlara damga vurdu. Bütün yarışmacıları gözyaşlarına boğan bir eleme konseyi gerçekleşti.

Murat Eken, Aziz, Barış Telli ve Alper Rende arasında gerçekleşen eleme konseyinde en düşük SMS oyunu alarak Survivor'a veda eden kişi Alper Rende oldu.