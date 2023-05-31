Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? 2023 Survivor yarı final ve final tarihi... Survivor’da bir sezonun daha sonuna gelindi. Aylardır süren zorlu mücadelenin sonunda şampiyon belli olacak. Peki Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? İşte heyecanla beklenen tarih…

TV8 ekranlarında yayınlanan dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor'da finale çok az bir zaman kaldı.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor, bu sezon farklı formatıyla TV8 ekranlarında fırtınalar estirdi.

Birbirinden başarılı yarışmacılar arasında elemeler devam ediyor. Yarışmacıların sayıları giderek azalmaya başladı.

Suvivor yarışmasında bir sezon daha geride kalıyor. Büyük ödülün yer aldığı final için heyecanlı bekleyiş devam ederken tarihi ve nerede yapılacağı belli oldu.

Ünlüler ve gönüllüler mücadelesinde son 4'e kalan yarışmacılar arasında yarı final ve final heyecanı yaşanacak. Kazanan isim büyük ödülün sahibi olacak.

Peki Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? İşte 2023 Survivor yarı final ve final tarihi...

Survivor 2023 finali ne zaman ve nerede yapılacak?

Survivor 2023 yarışmasında yarı final 12 Haziran Pazartesi günü ekrana gelecek.

Survivor finali ise 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Açıkhava'da canlı olarak yayınlanacak.