Survivor kim elendi? 12 Mayıs 2023 Survivor’da kim gitti? Survivor’a veda eden yarışmacı… Survivor'da dün akşam büyük ödül oyunu ve ardından eleme konseyi gerçekleşti. 5 arabanın sahibini bulmasının ardından yarışmacılardan biri SMS oyları sonucunda adaya veda etti. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? 12 Mayıs 2023 Survivor'da hangi yarışmacı gitti? İşte elenen isim...

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, ekranların en zorlu yarışması Survivor, finale doğru gün sayıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor yarışması, dün akşam büyük ödülüyle ekranlara damga vurdu. Kırmızı ve mavi takım 5 araba ödülü için kıyasıya mücadele etti. Oyuna avantajlı başlayan kırmızı takım, 5 arabanın sahibi oldu. Büyük ödül oyunun ardından eleme konseyi gerçekleşti. Eleme potasında iki takımdan da oyuncular yer aldı. Survivor’da bu hafta eleme potasına giren Ertuğ, Buse, Kürşat ve Asena arasında SMS oylaması gerçekleşti. Dünkü bölümü kaçıran izleyiciler, dün akşam Survivor'da kimin elendiğini merak ediyor. Peki Survivor kim elendi? 12 Mayıs 2023 Survivor’da kim gitti? Survivor’a veda eden yarışmacı… Survivor kim elendi? Kırmızı takımdan Ertuğ, Mavi takımdan ise Buse, Kürşat ve Asena eleme potasına girdi. Dün akşam en az SMS oyunu alan Buse yarışmaya veda etti.