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TV8 ekranlarında rekabetin ve kaosun birlikte yaşandığı Survivor’da büyük finale sayılı günler kala elemeler hızlandı.

Her hafta bir ismin elendiği yarışmada geçtiğimiz hafta elemeye giren kadın yarışmacıların düellosu gerçekleşti. İddialı isimler arasında yer alan Yağmur ve Sevgi arasında yaşanana düellonun sonunda adaya veda eden isim belli oldu.

Düello oyununun ardından yeni bir dokunulmazlık heyecanının yaşandığı yarışmada elenen ismin kim olduğu merak edildi. Peki, Survivor kim elendi? 14 Mayıs kadın elemesinde kim gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ 14 MAYIS 2025?

Yağmur ve Sevgi arasında oynanan düello oyunu sonrası elenen isim Yağmur Banda oldu.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler kazandı.