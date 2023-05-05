Survivor kim elendi? 4 Mayıs 2023 Survivor’da kim gitti? Survivor’a veda eden isim…

Tv8 ekranlarında yayınlanan, Acun Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında finale doğru heyecan giderek artıyor.

Büyük finale yaklaştıkça ödülleri de büyüyen yarışmada dün akşam yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geldi.

İlk turun galibi kırmızı takım olurken, ikinci turu mavi takım kazandı. En iyilere kalan oyunda Yusuf’un sayısıyla iletişim oyununu mavi takım kazandı.

İletişim oyununun ardından ödül oyunu heyecanı yaşandı. İçerisinde et, pirinç, patates, havuç olan erzağın sahibi mavi takım oldu.

Kıyasıya geçen mücadeleler sonrasında beklenen eleme konseyi gerçekleşti. Eleme adayları Barış, Aziz, Ertuğ, Cansu arasından bir isim veda etti.

Dün akşam gerçekleşen eleme konseyi sonrasında izleyiciler hangi yarışmacının veda ettiğini araştırıyor. İşte 4 Mayıs 2023 Survivor’a veda eden isim…

Dün akşam gerçekleşen eleme konseyinde en az SMS oyu alarak Survivor'a veda eden yarışmacı Barış Telli oldu. Arkadaşlarıyla vedalaşan Barış şu sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

Hayatım boyunca hep bir şeyi değiştirmek istedim. İnsanların bakış açısını. Her şeyden önce insanlara kaybetmeyi öğretmek lazım. Çünkü insanlar kaybedince acaba nasıl bir psikolojiye giriyor. Nasıl bir davranış başlıyor aslında o zaman başlıyor. Belki bu çocukluktan bu tarz oyunlarla iletirsek hayat daha farklı olabilir, empati kurabilir... Ben hayata kaybederek başladım ama inanılmaz güzel şeyler yaşadım. hayat bana ne yaşatırsa yaşatsın bu umudumdan hayalimden vazgeçmedim.... Burası benim olimpiyat köyüm gibi oldu. Birçok oyunlarda bulunup kendimi olimpiyatlarda göstermiş oldum. Her şey için çok teşekkür ediyorum.