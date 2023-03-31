Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Mart 2023 Survivor ödül oyunu kazananı... TV8 ekranlarının sevieln yarışması Survivor 2023'de ödül oyunu ve iletişim ödülü mücadeleleri gerçekleşti. Yarışma sonrası "Survivor ödül oyununu kim kazandı?" sorusu merak edilmeye başlandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar bir kez daha karşı karşıya geldi. Oynanan oyunlarda kıyasıya mücadele verilirken, oyunlar esnasında yaşanan gergin dakikalar dikkat çekti. Peki 30 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?

30 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Murat Ceylan'ın sunuculuğu üstlendiği Perşembe gününde yarışmacılar ödül oyunu için parkuruna çıktı. Başa baş mücadele sonrasında oynanan oyunun ve ödülün kazananı gönüllüler takımı oldu.

Haftanın yeni iletişim ödülü oyununda mavi ve kırmızı takımlar kıran kırana ve nefes kesen bir mücadele gerçekleştirdi. Oynanan oyunun kazananının ayrıca Instagram'da video ve fotoğraf paylaşabileceği açıklandı.

Ünlüler takımı kazandı

Heyecanlı karşılaşma sonrası açık ara farkla ödül oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

Oyun sonunda Osman Can ile karşılaşan Ertuğ, kırmızı takımın önünden geçerken Asena'nın karnına vuracak şekilde eli çarptı. Asena'nın duruma gösterdiği tepki sonrası Murat Ceylan görüntüleri inceledi ve yarışmacılara uyarıda bulundu.