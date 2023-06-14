Survivor şampiyonu kim oldu? Özgür mü, Nefise mi… İşte 2023 Survivor şampiyonu! Survivor'da dün akşam final heyecanı yaşandı. Sezonun başından bu yana kıyasıya mücadele eden Özgür ve Nefise final koltuğuna oturdu. Acun Ilıcalı finalistler arasında gerçekleşen SMS oyunu açıkladı. Peki Survivor şampiyonu kim oldu? 2023 Survivor'da kim kazandı? İşte kupayı kaldıran isim...

Survivor'da bir sezon daha sona erdi. Dün akşam Survivor 2023 final bölümü gerçekleşti. Yaklaşık 5,5 ay önce başlayan Survivor maratonu sona erdi. Bu sezonun şampiyonu belli oldu. Rakiplerini teker teker eleyerek final koltuğuna oturan Nefise ve Özgür arasında final heyecanı yaşandı. Kuruçeşme Açıkhava’da yapılan final gecesinde 2023 Survivor eski yarışmacıları ve aileleri yer aldı. Şampiyonluk için Dominik’ten dönen ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Nefise ve Özgür arasında SMS oylaması gerçekleşti. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, görkemli gecenin sonunda SMS oylamasını açıkladı. Survivor 2023 şampiyonu belli oldu. Peki 2023 Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor'da şampiyonluk kupasını kim kazandı? Nefise mi, Özgür mü... 2023 Survivor şampiyonu Nefise! Kuruçeşme Açıkhava'da yapılan Survivor final gecesinde yapılan SMS oylaması sonucunda 2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay oldu.