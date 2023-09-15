Susamlar Borsada! Simit Sarayı halka arz ne zaman, kaç TL? 1 Simit= 1 Lot! Sermaye Piyasası Kurulu, yıllardır borsada adı geçen Simit Sarayı'nın halka arzını onayladı. Halka arz zincirine katılan DMR Unlu Mamuller kapsamındaki Simit Sarayı vatandaşın ilgisini çekti. Peki, Simit Sarayı halka arz ne zaman? Simit Sarayı kaç lot verecek, ne kadar? İşte hisse fiyatı...

ensonhaber.com Halka arzlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verildiğini duyurdu. Şirket, Simit Sarayı olarak vatandaşlara tanıdık geliyor. DMR'nin yüzde 40 üretimi Simit Sarayı ürünleri olurken, geri kalan üretimin de farklı mağaza ve otellere, ayrıca yaklaşık 30 ülkeye ihraç edildiği biliniyor. Simit Sarayı'nın halka arz olacağını duyanlar, detaylı bilgi için harekete geçti. Peki, Simit Sarayı halka arz ne zaman? Kaç lot verir? Simit Sarayı 1 lot ne kadar? İşte ayrıntılar... Simit Sarayı halka arz tarihleri Talep toplama işlemlerinin 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Lot sayısı Simit Sarayı halka arzında toplam 75.000.000 adet hisse dağıtılacaktır. Hisse fiyatı DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin halka arz fiyatı 10,24 TL oldu.

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