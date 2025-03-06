Suşi nedir? Suşi hangi balıktan yapılır?

Hüseyin Topuz

Suşi, Japon mutfağının en ikonik ve sevilen lezzetlerinden biridir. Kendine özgü sunumu, taze malzemeleri ve benzersiz tatlarıyla dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanmıştır.

Genellikle sirke ile tatlandırılmış pirinç ve deniz ürünleriyle hazırlanan bu özel yemek, hem sağlıklı hem de estetik bir lezzet deneyimi sunar.

Suşinin temel bileşeni olan balık, tazeliği ve türüne göre farklı tatlar ve dokular sağlayarak suşiye karakteristik özelliğini kazandırır.

Peki, suşi hangi balıklardan yapılır ve bu balıkların suşiye kattığı lezzetler nelerdir? İşte suşi hakkında merak edilenler…

Suşi nedir?

Suşi, Japon mutfağına ait, genellikle sirke ile tatlandırılmış pirinç ve çeşitli deniz ürünleriyle hazırlanan bir yemektir.

Geleneksel olarak çiğ balık içerse de, pişmiş deniz ürünleri, sebzeler ve hatta yumurta ile yapılan çeşitleri de bulunmaktadır. Suşi, genellikle yosun ile sarılarak veya küçük pirinç topları şeklinde hazırlanır.

Suşi hangi balıktan yapılır?

Suşide kullanılan balık türleri çeşitlilik gösterir, ancak en yaygın olanları şunlardır:

Somon - Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilir.

Ton Balığı - Özellikle yağlı kısmı (Toro) çok değerlidir.

Levrek - Hafif tadı nedeniyle tercih edilir.

Yılan Balığı - Genellikle pişirilerek kullanılır.

Sarıkanat - Yağlı ve lezzetli bir balıktır.

Istakoz, Karides ve Yengeç - Pişmiş veya çiğ olarak suşide yer alabilir.