Sütte bekleten yaşadı! Cevizi sütte bekletmek bakın nasıl faydalar sağlıyormuş…

Haber Merkezi

Sağlık açısından birçok vitamin ve mineral içeren ceviz, kalsiyum kaynağı sütle birleştiğinde adeta şifa dağıtıyormuş.

Hem cevizin sindirimi kolaylaştırma da hem de faydalarını ikiye katlamada etkili olan süt sağlığınız açısından oldukça faydalı oluyormuş.

Sizde cevizi tüketmeden önce birkaç saat sütte bekleterek tüketin o vitamin ve minerallerden yararlanmayı da garantileyin.

SÜTTE BEKLETMEK ŞİFA KAYNAĞI!

Doğal olarak fitik asit içeren ceviz vücudunuzun mineralleri emmesini önlemede etkili olan bir asit çeşidi olduğundan cevizin faydalarından tam anlamıyla yararlanmanızı önleyebiliyor.

Ancak cevizin içerisindeki minerallerden tam anlamıyla yararlanabilmek için ise sütte ıslatmak vücudunuzda minerallerin emilimi kolaylaşıyor.

Dilediğiniz kadar cevizi bir kap dolusu sütte 4-8 saat aralığında bekletmeniz cevizin faydalarının yanından kalsiyum, potein ve D vitamini gibi besin değerlerini de almanızı sağlar.

Bu sayede kemik sağlığı, kas gelişimi ve genel sağlık için oldukça faydalı bir yöntem olarak kabul edilir. Aynı zamanda süt ile ıslatılan ceviz uzun süreli tokluk hisside sağladığından kilo kontrolü konusunda yardımcı olacaktır.

NOT: Laktoz intoleransı olan kişilerin bitkisel süt alternatiflerini kullanması önerilir.