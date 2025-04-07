Tablalı don nedir, ne demektir? Tablalı don giymek...

Yağmur Uçar

CHP olağanüstü kurultayında beş dakika geç kaldığı için adaylığı kabul edilmediğini söyleyen Berhan Şimşek 'Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyerken ben duvarlara CHP yazıyordum' dedi.

Akabinde ise "tablalı don" terimi, milyonların merak konusu oldu.

Tablalı don nedir, tablalı don giymek ne demek, gibi soru başlıkları Google'da araştırılmaya başladı.

İşte tablalı don hakkında ulaşılan bilgiler...

TABLALI DON NEDİR

Genellikle Anadolu'da kullanılan tablalı don terimi, lafın gelişine bakıldığı zaman "çocuklara" hitap eden bir şey gibi anlaşılıyor.

Bu nedenle, tablalı donun eski zamanların "zıbın" kıyafetine benzetildiği düşünülüyor.

Bir iç giyim parçası olan tablalı don, pamuklu kumaştan yapılır ve bel kısmında 'tabla' adı verilen sert bir bölüm bulunur. Bu tabla, kumaşın vücuda oturmasını sağlar.