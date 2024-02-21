Tadilat yaptırana Devlet'ten 100 bin lira! Geri ödemesi yok... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evini tadilat yaptıracak vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bakanlık, 100 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit desteği sağlayacak. İşte istenen şartlar ve koşullar...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kapsamında sağlanan barınma yardımlara içerisinde en fazla talep gören büyük onarımı ve yapım programı doğrultusunda verilen tadilat desteği. Bu destek belirli koşullara göre sağlanıyor.

Muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşlara bu yardım sunuluyor.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile yeni ödenekler açıklandı. Bu kapsamda 2024 yılı tadilat desteği de netleşti.

Tadilat yaptırmak isteyenler nakit destekten nasıl faydalanacağını araştırıyor.

Evi kötü durumda olan ve onarmak için maddi destek isteyenler için detaylar haberimizde...

Tadilat desteği şartları 2024

Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar,

orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar,

kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar nakit destek sağlanıyor.

Tadilat desteği ne kadar 2024?

Tadilat desteği 18 yaş üstü aile bireylerine, muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişilere sağlanıyor.