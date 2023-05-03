Tahsis No'ya göre maaş günleri 2023! Son rakamı 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olanlar... Emekli olan vatandaşlar, maaşlarını verilen tahsis numarası günleri kapsamında alıyor. Tahsis numarası son rakamına göre 0,2,4,6,8 olanlara maaşları 25-28'i arasında ödeniyor. İşte Tahsis NO'ya göre emekli maaş tarihleri!

EYT ve emeklilik zamanı gelen vatandaşlar, emekli maaşlarına kavuşuyor.

Emeklilik başvurusunda bulunanlar, SGK tarafından kendilerine tahsis edilen numara kapsamında ödeme alıyor.

"Tahsis numarası" alan emeklilerin son rakamına göre maaş günü belirleniyor. Bu kapsamda "Tahsis numarasına göre maaş tarihi" sorgulanıyor.

Tahsis rakamları 0-9 arasında bitiyor. Buna göre ise emekli maaş günü netleşmiş oluyor.

Peki, emekli maaşı hangi gün ödenecek? Tahsis numarasına göre emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte son rakamına göre maaş günleri...

Tahsis no'ya göre emekli maaş günü 2023

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.