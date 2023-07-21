Taksi ücretlerine dev zam iddiası: İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti 75 TL mi oldu? İstanbul’da taksilerin yakın mesafe olarak bilinen indi-bindi ücretinin 75 TL olduğu iddiası sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Vatandaşlar, İstanbul’da taksi ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

İstanbul'da ulaşımın önemli bir parçası olan taksiler, kısa mesafeli yolculuklar için sıkça tercih edilen bir seçenek olmuştu.

Ancak İstanbul'da taksi ücretlerine dair sosyal medyada dolaşan iddialar vatandaşları endişelendiriyor.

Özellikle "indi-bindi" olarak bilinen kısa mesafeli yolculukların 75 TL'ye çıkarıldığı iddiası, büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Vatandaşlar, yeni ücretlerin ne kadar olduğunu ve taksi ücretlerine gerçekten bir zam yapıldığını öğrenmek için bilgi arayışına girdi. İşte merak edilenler…

İstanbul'daki taksilere zam mı geldi?

İstanbul'daki taksi indi-bindi ücretinin 75 TL olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak bu konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Taksilere yapılacak olan zammın 27 Temmuz tarihinde netleşmesi bekleniyor.

İstanbul taksi ücretleri ne kadar?

En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkartılmıştı. Taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselmişti.