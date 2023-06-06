Taksitle kurban almak caiz mi? Kredi kartı ve banka kredisiyle kurban kesilir mi? Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, ödeme şekline dair uygunluğu da kontrol ediyor. Peki, taksitle kurban alınır mı? Kredi kartıyla veya banka kredisiyle kurban kesilir mi, caiz mi? İşte yanıtı...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, akıllarına takılan sorulara yanıt arıyor.

Bu kapsamda en merak edilen sorular ‘’Kredi kartıyla kurban alınır mı? Taksitle kurban kesilir mi? Banka kredisi ile alınan kurban caiz midir?’’ oldu.

Kurban almak için nakit parası bulunmayan ancak maddi durumu olan kişilerse kredi kartı ile kurban alımına dair görüşleri merak ediyor.

Kurban ödemesi yaparken en caiz yolun ne olduğunu araştıran vatandaşlar ‘’Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık almak caiz midir?’’ sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Konuyla ilgili hükümler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte taksitle veya kredi kartıyla kurban kesmenin hükmü...

Taksitle kurban almak caiz mi?

Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

Kredi kartıyla kurban alınır mı?

Kurban kesmekle mükellef olan Müslümanlar kredi kartı ile ve taksitli bir şekilde kurban alabilirler. Ancak faizle kurban almak caiz değildir. Kredi kartıyla alınan kurbanlıkların borcu da faiz karışmayacak şekilde zamanında ödenmelidir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Banka kredisiyle kurban kesilir mi?

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4).

Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.