Taksitli nakit avans neden çekilmiyor, kapandı mı? Kredi kartından avans çekemiyorsanız... Kredi kartından taksitli nakit avans çekmek isteyenler, sistemden hata alıyor. Peki, neden nakit avans çekilmiyor? Kredi kartından nakit avans durduruldu mu? Nakit avans neden çekemiyorum? İşte soruların yanıtı...

Kredi kartlarında yeni dönem...

Milyonlarca müşterinin tercih ettiği taksitli nakit avans ile ilgili yeni bir karar alındı.

Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi hakkındaki yeni kararına dair açıklamalarda bulundu.

Kredi kartından nakit avans ile tüketiciler özellikle son dönemde kuyum alışverişi yapıyor. Faiz oranı daha düşük olması sebebiyle altın ve döviz alımı, kredi kartından nakit avansla tercih ediliyor.

Peki, Nakit avanslar durduruldu mu? Nakit avans neden verilmiyor? Neden nakit avans alamıyorum?

Kredi kartı nakit avans kapatıldı mı?

Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı.

Sektör temsilcileri, bir ay öncesinde herkesin faiz oranı düşük olduğu için yüzde 1,36’dan kredi kartından nakit avans kullandığını belirterek, söz konusu durumun bankaların zararına bir durum olduğuna işaret etti.

Bankacılık sektörüne göre, talep enflasyonu kısılmaya çalışılıyor. Bu nedenle, bankalar kredi kartından nakit avans seçeneğini daraltıyor.