Takvimde 11 yıl sonra bir ilk! 1 Aralık'taki gizli detay...

Takvim detaylarını pek çoğumuz fark etmeyiz; tarihler akar gider, aylar birbirini kovalar.

Ancak zaman zaman öyle küçük ayrıntılar vardır ki, yıllar sonra yeniden karşımıza çıktığında şaşırtıcı bir tesadüf gibi görünür.

Takvim yapraklarına dikkatle bakanlar, işte böyle bir detayı fark etti: 1 Aralık, tam 11 yıl sonra yeniden pazartesi gününe denk geliyor.

İŞTE SEBEBİ

Takvimlerde görülen bu tür uzun aralıklar aslında düşündüğümüz kadar sıra dışı değil.

Miladi takvim yapısı, artık yılların eklenmesi ve haftalık döngünün sabit ilerleyişi nedeniyle bazı tarihlerin belirli günlere yeniden denk gelmesi uzun sürebilir.

1 Aralık’ın son olarak 2014’te pazartesi gününe rastlaması da bu doğal takvim hareketinin teknik bir sonucudur.