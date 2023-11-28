Tam 1 milyon TL sıfır faizle cebinizde! İşte başvuru detayları… Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Acil Destek Kredisi açıklaması geldi. Başvuru yapanlar tam 1 milyon TL faizsiz kredi imkanından faydalanabilecek.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Ankara Sanayi Odası'nın Kasım ayı toplantısında yaptığı açıklama, olumsuz hava şartlarından etkilenen KOBİ'ler için önemli bir destek haberi olarak geldi.

Bakan Kacır, toplantıda KOBİ'lerin maddi anlamda yaşadığı zararları dikkate alarak KOSGEB tarafından özel bir Acil Destek Kredisi açıkladı.

Bakan Kacır'ın konuşmasında vurguladığı üzere, hava koşullarının yol açtığı zararlar nedeniyle KOBİ'lere yönelik bu kredi desteği, işletmelerin olumsuz etkilerini azaltmak ve zararlarını telafi etmelerine yardımcı olacak.

1 milyon TL faizsiz destek kredisi!

İstanbul'un Şile ve Ağva, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli, Batman'ın Merkez, Diyarbakır'ın Bismil ve Bursa'nın Gemlik gibi bölgelerde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı maddi zararlar, KOBİ'ler için Bakan Mehmet Fatih Kacır tarafından duyurulan büyük bir destek programını beraberinde getirdi.

Bakan Kacır'ın açıklamasına göre, hasarlarını kayıt altına alan ve belgeleyen KOBİ'ler, özel destek programı kapsamında 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi imkanından faydalanabilecekler.

Kredinin ayrıntılarını paylaşan Bakan Kacır, bu destek kredisinin 12 ay geri ödemesiz ve 24 ay vadeli olarak oluşturulduğunu ifade etti.

Başvuru süreci

Hasar tespit komisyonları tarafından iş yerlerinin durumu kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu belgelerle KOSGEB ile protokol imzalayarak bankalar aracılığıyla faizsiz krediye erişim sağlayabilecekler.

Protokol imzalama sürecinde, iş yerinin hasar durumunun belgelendiği raporlar KOSGEB'e sunulacak. KOSGEB'in destek programı kapsamında KOBİ'ler, bankalar aracılığıyla faizsiz kredi kullanma hakkına sahip olacaklar.

Bu destek kredisi, ilk 12 ay geri ödemesiz olacak ve 24 ay vadeli olarak düzenlenecek. KOBİ'ler, anaparayı bankalara 3'er aylık taksitlerle geri ödeyebilecekler.