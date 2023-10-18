Tam 772 gün sonra başardılar! San Marino'dan 2 yıl sonra bir ilk! San Marino milli takımı EURO 2024 Elemeleri H grubu maçında sahasında Danimarka ile karşılaştı. Ev sahibi San Marino 772 gün sonra gol sevinci yaşadı..

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San Marino ve Danimarka, EURO 2024 Elemeleri H Grubu sekizinci maçında karşı karşıya geldi. San Marino'nun Serravalle Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Danimarka 2-1 kazandı.

Danimarkaya galibiyeti getiren goller 42. dakikada Rasmus Höjlund ve 70. dakikada Yussuf Poulsen'den geldi.

Maçın önüne geçen olay ise ev sahibi San Marino'nun 2 yıl sonra gol atması oldu.

San Marino, 61. dakikada Alessandro Golinucci ile beraberliği sağladı. Ev sahibi takım, 772 gün sonra ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan San Marino takımı sosyal medyada gündeme oturdu.

San Marino'nun güçlü Danimarka karşısında gol bulması futbol camiasında büyük şaşkınlık yarattı.

Maçın ardından Danimarka puanını 19'a yükseltirken son sırada bulunan San Marino ise puansız kaldı.