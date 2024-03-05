Tamamen ücretsiz oldu! Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne akın edecek… Artık cüzdanınızda yer kaplayan birçok kartla uğraşmanıza gerek kalmayacak! Hem TC kimlik kartınızı hem de ehliyetinizi tek bir kartta birleştirebilirsiniz. Üstelik bu işlem ücretsiz…

ensonhaber.com

Hayatımızı kolaylaştıracak bir düzenleme hayata geçirildi.

Artık cüzdanımızda hem ehliyetimizi hem de TC kimlik kartımızı ayrı ayrı taşıma zorunluluğu olmayacak.

Bu heyecan verici gelişme, milyonlarca vatandaşın yaşamını daha pratik hale getirecek.

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirme işlemi, oldukça basit ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Birleştirme işlemi tamamlandığında, size yeni bir kart verilecek ve artık tek bir kartla hem kimlik hem de ehliyet bilgilerinizi taşıyabileceksiniz.

Bu da cüzdanınızı daha düzenli hale getirecek ve yer kaplayan kart sayısını azaltacak.

Peki kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Adım adım kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi

· Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını açın.

· TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme seçeneğine tıklayın.

· Çıkan ekranı onaylayın.

· Kişisel bilgilerinizi girin.

· İl ve ilçe seçin.

· Adına randevu alınan kişiyi seçin.

· Randevu saatini seçin.

Eğer ehliyetiniz ve kimliğiniz yeniyse, yanınızda herhangi bir belge götürmeniz ve ücret ödemeniz gerekmiyor.

Yeni kimliği ve yeni ehliyeti verdikten sonra birleştirme işlemi otomatik olarak yetkili tarafından gerçekleştirilecek. Birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş kimlik birkaç gün içinde adresinize gönderilmiş olacak.