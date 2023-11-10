Tanatofobi nedir, belirtileri nelerdir? Tanatofobi nasıl geçer? Sürekli ölümü düşünüyor ve korkuyorsanız, yalnız değilsiniz. Öyle ki, binlerce insanın ölümden korkması fobiler arasında yer alıyor. Ölüm korkusuna "tanatofobi" deniliyor. Peki, Tanatofobi nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl geçer? Haberimizde...

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Ölüm, şüphesiz ki yaşama dair en gerçek şeydir.

Her canlı, ölümü tadacaktır.

Ancak hayatımızın her anında ölümü düşünmeyiz, akışa kapılırız.

Bazı insanlar ise bu duruma daha takıntılı olur. Sürekli nasıl öleceğini ve ölümünü düşünür. Ölümden de korkar. Ölüm korkusu, "tanatofobi" olarak adlandırılmaktadır.

Bir tür fobi olan ölüm korkusu belirtileri ve tedavi yöntemleriyle araştırılıyor.

Peki, siz de ölüm korkusu yaşıyor musunuz? Tanatofobi nedir ve nasıl geçer? İşte detaylar...

Tanatofobi nedir

"Tanatofobi," ölüm veya ölüme karşı aşırı bir korku ve endişe durumunu ifade eden bir terimdir.

Kişinin, kendisinin ya da sevdiği kişi veya kişilerin ölümünden aşırı endişe duyması ve hayatını etkilemesi durumudur.

Tanatofobi belirtileri

Günlük hayatta sürekli ölümü düşünmek,

Vasiyet hazırlama ve miras bölüştürme kaygısı,

Sevdiği insanlarla sıklıkla vedalaşma,

Kalp çarpıntısı,

Nefes darlığı,

Cenazesini hayal etme,

Bedenin yok olacağını düşünme.

Ölüm korkusu nasıl geçer?

Ölüm korkusu genelde psikoloji ile bağlantılı olduğu için alanında uzman psikolog ve psikiyatrlar tarafından yardım sağlanır.

Ölüm korkusu tedavisinin seansları kişinin yaşadığı fobinin derecesine göre belirlenir ve sürdürülür.