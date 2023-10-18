Taneyle dikti, şimdi seraları var! Hakkari'de inanılmaz sonuç..."Komutanım önerdi" Genç girişimci İmat Güngör adlı vatandaş tarafından devlet destekli olarak Hakkari'de ilk kez aloe vera üretimi gerçekleştirdi.

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Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Beşikağaç köyünde yaşayan ve seracılıkla uğraşan genç girişimci İmat Güngör isimli vatandaş bir ilke imza attı.

Tabur komutanının tavsiyesi üzerine ilk defa ektiği aloe vera bitkisinden beklentilerinin üzerinde verim aldı.

Son yıllarda Derecik ilçesinde devlet destekli seracılığın ön plana çıkması üzerine birçok genç girişimci sebze üretimiyle uğraşırken, bunun üzerine genç girişimci Güngör, farklı bir yol denemek istedi.

İlk defa aloe vera bitkisinin üretimine başlayan Güngör, beklentilerini karşılayarak memnun etti.

Komutan önerisi işe yaradı

Devlet destekli seralarında aloe vera yetiştirdiğini ifade eden İmat Güngör, "Aloe veraların geçmişi 6 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan Aloe veralar, sabun, krem vesaire birçok kozmetik üründen ürünlerinde kullanılıyor. Yanık yerlere ilaç olarak sürülebilir ve izleri geçirebiliyor. Mide, reflü vesaire birçok hastalığa da iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmış. Deneme amaçlı 250 adet ektim ve gayet iyi bir şekilde sonuç verdi. Hakkari'de ilk defa ben yetiştirdim. Sağ olsun tabur komutanımız Barış Bey bunu önerdi. Onların fikirlerini alarak bu yola çıktık. Önümüzdeki günlerde ilk satışımızı yapacağız. Bununla ilgili devletimiz, Vali bey olsun, Kaymakam bey olsun ve tarım müdürlerimiz olsun hep destek oldular. Böylelikle satışımızı önümüzdeki aylarda inşallah yapacağız" dedi.