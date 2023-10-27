Tanıklık ücreti ne kadar? Davada şahitlik ücreti 2023 Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük bir ücret ödeniyor. Tanıklık ücretinde 2023 tarifesi merak ediliyor. Peki, tanık ne kadar ödeme alır? Tanıklık ücreti kaç lira? İşte 2023 fiyatları...

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Tanık diğer bir deyişle şahit, dava konusu olayla ilgili bilgi sahibi olan ancak davanın tarafı olmayan kimsedir.

Tanık beyanının mahkeme tarafından dikkate alınabilmesi için dava konusu olaya ilişkin bizzat görgüye dayalı bilgisi olması gerekmektedir.

Mahkemede şahitlik yapan para alır mı, şahitlik ücreti ne kadar sorusu sıklıkla sorulmaktadır.

Mahkemede şahit olarak dinlenen kişiye tanıklık ücret tarifesine göre tanıklık ücreti ödenir.

Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2023 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre verilecek ücret belli oldu.

Peki, tanıklık ücreti ne kadar? Şahit olana ne kadar ücret ödenir? İşte 2023 tanıklık ücret tarifesi...

Tanıklık/şahitlik ücreti 2023

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 40 ila 80 liraya kadar ücret ödenir.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.