Tansiyon için hangi bölüme gidilir? Tansiyona hangi doktor bakar? Tansiyon sebebiyle rahatsızlık yaşayanlar, doktora görünmek istiyor. Randevu için hangi bölümden ve doktora başvurulacağı ise araştırılıyor. Peki, yüksek tansiyon için hangi bölüme gidilir? Tansiyona hangi doktor bakar? İşte detaylar...

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Günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri tansiyondur.

Düşük ve yüksek tansiyon, günlük hayatı yaşanmaz kılabilir.

Kanın arter duvarlarına uyguladığı basınç olarak bilinen tansiyon, kontrol altında olmalıdır.

Bu basınç, kalbin atışları sırasında kanın atardamarlara (arterlere) pompalanması ve ardından kalbin dinlenme dönemindeki basınç arasındaki farktan kaynaklanır.

Normal tansiyon genellikle 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasındadır. Ancak, kişisel sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve diğer faktörlere bağlı olarak normal değerlerde bazı değişiklikler olabilir.

Tansiyonunda dengesizlik yaşayanlar, doktora görünmelidir. Yüksek ve düşük tansiyon sebebiyle randevu almak isteyenlerin doğru bölüme başvurması gerekir.

Peki, tansiyona hangi bölüm bakar? Tansiyon için hangi doktora gidilir? İşte yanıtı...

Tansiyona bakan bölüm

Tansiyon sorunları ile ilgili olarak başvurmanız gereken bölüm genellikle "Dahiliye" veya "İç Hastalıkları" bölümüdür. Bu bölümlerde çalışan doktorlar, genel sağlık durumunuzu değerlendirir, tansiyon problemleri gibi iç organlarla ilgili sorunlara odaklanır.

Tansiyon için hangi doktora gidilmeli?

Tansiyon hastalığı için İç Hastalıkları Uzmanı veya Kardiyoloji doktoruna gidilir.