Tapu kontrol nasıl yapılır? Tapu bilgileri sorgulama ekranı Sahip olduğu taşınmaz mülküne ilişkin tapu bilgilerini sorgulamak isteyenler, internete başvuruyor. Peki, tapu bilgileri nasıl öğrenilir? Tapu geçmişi nasıl sorgulanır? Ev tapusu nasıl kontrol edilir? İşte detaylar...

Gayrimenkul kısmının olmazsa olmazı tapu evrakıdır. Mülk satacak, satıl alacak veya var olan mülküne ilişkin kontrol yapacak olanlar, "tapu bilgileri sorgulama" başlığını araştırıyor.

Artık internet üzerinden tapu bilgilerine erişmek mümkündür. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda geliştirilen uygulamalar ile tapu bilgileri internetten kolayca öğrenilebilmektedir.

İnternetten tapu kontrolü yapmak isteyenler, "Tapu kontrol nasıl yapılır?", "Ev tapusunu nasıl kontrol ettirebiliriz?", "Tapu geçmişi nasıl öğrenilir?", "Tapunun kime ait olduğunu nasıl öğrenebilirim?", "E devlette tapu görünür mü?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, tapu nasıl ve nereden kontrol edilir? İşte detaylar...

Tapu sorgulama işlemi:

İnternetten tapu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapın. Ardından hizmetler bölümünden "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü"nü bulun.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sunduğu hizmetler arasından "Tapu Bilgileri Sorgulama" başlığını seçin ve devam edin.

Tapu Sorgulama işleminizi bu şekilde kolayca yapabilir ve taşınmazlarınızla ilgili tüm güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

e-Devlet tapu sorgulama ekranı