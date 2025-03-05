Taraflara müjde: Yetişen alıyor, o maçın biletleri 5 TL!

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TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Denizlispor, kritik Kırıkkale FK maçı öncesinde taraftar desteğini artırmak için bilet fiyatlarında büyük bir indirime gitti.

Son 3 maçında topladığı 5 puan ile kümede kalma konusunda umutları devam eden Denizlispor, hafta sonunda oynayacağı Kırıkkale FK karşılaşmasında taraftar desteğini sağlamak için bilet fiyatını 5 lira olarak belirledi.

Taraftarlarının desteğini bekleyen Denizlispor bilet fiyatlarında dibi görerek medyada ilgi odağı oldu.

Yeşil-siyahlı ekip, 9 Mart 2025 Pazar günü saat 14.00’te Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletlerini yalnızca

BİLETLER 5 TL!

Yeşil-siyahlı ekip, 9 Mart 2025 Pazar günü saat 14.00’te Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletlerini yalnızca 5 TL olarak belirledi.

Bilet satışlarının ise 3 Mart Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Denizli Atatürk Stadyumu gişelerinden yapılacak.