Taraftar tepki gösterdi, Galatasaray transferi iptal etti! "Panik transferi istemiyoruz" Transfer çalışmalarına devam eden, orta saha arayışına giren Galatasaray’da tarihte bir ilk yaşandı. Anlaşma sağladığı oyuncu için sarı-kırmızılı taraftarlar ayaklandı. Kulüp, transferi iptal etti.

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Galatasaray, bu yazın en ses getiren transferlerine imza atarak Zaha, Ziyech, Icardi, Tete ve Angelino gibi yıldız futbolcuları kadrosuna kattı.

Hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, ideal bir kadro kurdu.

Ancak, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu gibi orta saha oyuncularının ayrılmasının ardından Galatasaray'ın orta saha bölgesinde büyük bir boşluk oluştu.

Bu nedenle, yaz transfer döneminin son günlerinde orta saha takviyesi yapma çabaları hız kazandı.

Galatasaray, orta saha için dünya çapında tanınmış isimlerden Pogba, Rabiot, Fofana, Sofyan Amrabat, Veratti, De Paul gibi oyuncuları gündemine aldı. Ancak son gelişmeler taraftarları şoke etti.

Taraftarların tepkisi transferi iptal ettirdi

Orta saha transferi için son günlerde büyük bir çalışma içerisine giren Galatasaray, Lazio forması giyen Matias Vecino transferinde mutlu sona ulaştı ama taraftarların tepkisiyle transfer iptal oldu.

Sosyal medyada Vecino transferine karşı çıkan Galatasaray taraftarları, Twitter’da “Vecino’yu istemiyoruz" etiketiyle paylaşımlar yaptı. Paylaşımlar kısa sürede 200 bine ulaştı.

Bu sabah İstanbul’a gelmesi beklenen Matias Vecino transferi iptal edildi. Vecino için kiralanan özel jet, İtalya seferini iptal ederek İngiltere’ye uçtu.

3 buçuk milyon bonservis

32 yaşındaki Uruguaylı Matis Vecino transferi iptal olmasaydı, Lazio kulübüne 3,5 milyon Euro bonservis ödenecekti. Orta saha oyuncusu yıllık 2.3 milyon Euro maaş alacaktı.