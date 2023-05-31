Taraftarlar isyan etti! Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kaç yıldır şampiyon olamıyor? Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonunun Galatasaray olması sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar isyan bayraklarını çekti. Futbol tutkunları Fenerbahçe'nin şampiyonluk tablosunu merak ediyor. Peki Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB kaç yıldır şampiyon olamıyor? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona eriyor. Dün akşam gerçekleşen Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray 4-1’lik skorla Ankaragücü’nü mağlup ettikten sonra şampiyonluğu kutlarken, Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluk hasreti çekiyor. Bu sezon Galatasaray’la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için tek umut Ziraat Türkiye Kupası. Diğer yandan şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe’nin şampiyonluk tablosu merak konusu oldu. Arama motorlarında “Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor? FB en son ne zaman şampiyon oldu?” sorularına yanıt arıyor. Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor? Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de en son 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında Fenerbahçe toplamda 9 senedir şampiyon olamıyor.