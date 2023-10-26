Taraftarlar sarsıldı! Beşiktaş’ın efsanesi takımdan ayrılıyor Bu sezon istediği performansı yakalayamayan Beşiktaş’a ayrılık çanları çalıyor. Takımın tecrübeli orta sahasının ayrılacağı iddia edildi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın performansı, son sezonlarda inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Cezayirli kanat oyuncusu, 2020-21 sezonunda sergilediği etkileyici performansı tekrarlayarak takımına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta geçirdiği ilk sezonunda, 8 gol ve 17 asistle parlayan Ghezzal, takımının şampiyonluğunda büyük bir rol oynamıştı.

Ancak son üç sezonda bu istatistiklere ulaşmakta zorlanan oyuncu, sakatlıklarla da boğuştu. Özellikle 2022-23 sezonunda yalnızca 11 maça çıkabilen Ghezzal, 2 gol ve 2 asistle katkı sağlayabildi.

Bu sezon ise Ghezzal, Beşiktaş forması altında sahaya çıktığı 8 maçta 1 gol ve 3 asistle dikkat çekiyor.

Yıldız oyuncu için ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. Takımdan ayrılması bekleniyor.

Yola devam etmeyecek!

Takvim’de yer alan habere göre; Rachid Ghezzal sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek. Beşiktaş’ta başkan adayları yıldız isimle devam etmeyi düşünmüyor.