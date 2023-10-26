Taraftarlar sarsıldı! Beşiktaş’ın efsanesi takımdan ayrılıyor

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın performansı, son sezonlarda inişli çıkışlı bir seyir izliyor.
Cezayirli kanat oyuncusu, 2020-21 sezonunda sergilediği etkileyici performansı tekrarlayarak takımına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta geçirdiği ilk sezonunda, 8 gol ve 17 asistle parlayan Ghezzal, takımının şampiyonluğunda büyük bir rol oynamıştı.
Ancak son üç sezonda bu istatistiklere ulaşmakta zorlanan oyuncu, sakatlıklarla da boğuştu. Özellikle 2022-23 sezonunda yalnızca 11 maça çıkabilen Ghezzal, 2 gol ve 2 asistle katkı sağlayabildi.
Bu sezon ise Ghezzal, Beşiktaş forması altında sahaya çıktığı 8 maçta 1 gol ve 3 asistle dikkat çekiyor.
Yıldız oyuncu için ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. Takımdan ayrılması bekleniyor.
Yola devam etmeyecek!
Takvim’de yer alan habere göre; Rachid Ghezzal sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek. Beşiktaş’ta başkan adayları yıldız isimle devam etmeyi düşünmüyor.