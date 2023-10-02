Tarhana değil nirvana olacak! 1-2 kaşık ilave edin... Havalar soğur soğumaz tencerelerde kaynamaya başlayan tarhana çorbası, milyonların favorisi. Bir de pişirme tekniklerini uygularsanız, lezzeti nirvanaya taşıyacaksınız.

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Ortadoğu, Balkanlar ve Türkiye'nin sofrasında yer bulan tarhana çorbası, tam bir şifa kaynağıdır.

Yaz aylarından fermente edilerek hazırlanan tarhana, kışın tencerelerde kaynar.

Tarhana, genellikle domates, biber, soğan, sarımsak, nane ve diğer baharatlar gibi sebzelerin ve otların karışımından yapılır. Bu sebzeler yoğurt veya su ile karıştırılır ve ardından bu karışıma un eklenir.

Fermente olan tarhana karışımı, besin değeri oldukça yüksek bir gıda haline gelir.

Herkesin tarhana çorbası pişirme yöntemi farklıdır. Birkaç püf nokta ile lezzetine lezzet katmanızı sağlayacağız.

1- Salçayı sarımsakla kavurun

Çorbanın salça sosunu hazırlarken birkaç diş sarımsak atmayı ihmal etmeyin. Hem besleyici, hem de lezzet verici olacaktır.

2- Baklagil takviyesi

Tarhana çorbasına taneli olması açısından bir avuç nohut veya yeşil mercimek ekleyebilirsiniz.

3- Hafif ferahlık

Kuru nane eklediğiniz tarhana, alttan gelen aromasıyla daha da nefis olacaktır.