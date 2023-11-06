Tarih açıklandı! 2024 YKS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Milyonlarca öğrenci ve üniversite adayı için heyecanla beklenen haber geldi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini açıkladı.
Bu beklenen açıklama, 6 Kasım 2024 tarihinde ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile geldi.
2024 YKS ne zaman?
2024 ÖSYM takvimine göre; YKS'nin ilk oturumu 23-24 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. İkinci oturum ise 30-31 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
Milyonlarca adayın gözü başvuru tarihlerine ve ücretine çevrildi.
2024 YKS başvuruları ne zaman?
ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre; 2024 YKS başvuruları 1 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.
YKS oturumları ve sınav tarihleri
· Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024
· Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024
· Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024
YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
2024 YKS başvuru ücretleriyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.