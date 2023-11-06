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Tarih açıklandı! 2024 YKS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Tarih açıklandı! 2024 YKS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM, 2024 YKS sınav tarihlerini açıkladı. Milyonlarca adayın gözü başvuru tarihlerine ve ücretine çevrildi. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…