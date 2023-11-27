Tarih verildi: Felaket kapıda! Evden çıkmayın… Meteoroloji kaynakları tarih vererek felaketin geleceğini duyurdu. O tarihlerde İstanbul ve İzmir'de yer yerinden oynayacak. Vatandaşlar tedbirlerini alsın.

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Hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın hızla düştüğü İstanbul ve İzmir için yeni bir uyarı geldi.

Geçtiğimiz gün şiddetli rüzgar sebebiyle İstanbul’da birçok felaket yaşandı. Ancak felaket henüz bitmiş değil.

Özellikle İzmir’de yaşanan hava olayının sebep olduğu deniz taşmalarının ardından vatandaşlara önlem almaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji kaynakları yeni felaketi Twitter hesabından duyurdu. O tarihlerde İstanbul ve İzmir yeni felaketle karşı karşıya kalacak.

O tarihlerde geliyor!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Salı akşamından itibaren lodos geri gelecek. İstanbul ve İzmir'de yaşanacak olan lodos, yağışı da beraberinde getirecek.

Hava Forum, gelecek olan felaketle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Gözü yaşlı lodos yine geliyor. Salı akşamından itibaren lodos esecek. Salı gecesi ve Çarşamba sabahı arası İzmir-İstanbul hattında lodos köyleri kuvvetli olacak. Lodos Salı akşamı ve Çarşamba gününe yağış da getirecek. Bir sonraki lodos Cumartesi olabilir..."