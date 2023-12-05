Tarih verildi: Hazırlıksız yakalanmayın! Lapa lapa geliyor… Meteoroloji kaynakları önümüzdeki haftalarda yaşanacak hava durumu için vatandaşları uyardı. Özellikle o tarihlerde önlemlerinizi alın.

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Meteoroloji kaynakları, Aralık ayı için beklenen kar yağışıyla ilgili vatandaşlara yeni bir müjde verdi.

Özellikle kar yağışını heyecanla bekleyenlerin yüzünün bu ay güleceği öngörülüyor.

Uzmanlar, öğrencilerin bol bol tatil yapabileceği bir döneme girileceğini ifade ediyor.

Meteoroloji uzmanları, tarih vererek kar yağışının Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladılar.

Gelecek olan soğuk hava ve kar yağışı için tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Aralık sonunda geliyor

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Twitter hesabından karın geleceğini şu açıklamayla duyurdu:

"Bu ayın son haftasında Türkiye üzerinden kuvvetli bir soğuk ve kar yapabilecek sistemin sinyalleri var. Sinyaller henüz güçlenmedi, takipteyiz. Kar sevenler için heyecanlandırıcı bir gelişme... Gelirse kar severler pamuk gibi olacak. Öğrenciler çok sevinecek..."