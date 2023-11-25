Tarih yazmıştı! Galatasaray’ın gol makinesi takımdan ayrılıyor Ligde ikinci olarak milli araya giren Galatasaray, bu sezon dünya devlerinin de dikkatini çekiyor. Karşılaşmalarda gösterdiği performansla öne çıkan yıldız oyuncu için o takım devreye girdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Hatayspor'a karşı 2-1 mağlup olarak milli araya 2. sırada girmişti.

Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, Avrupa devlerinin radarına giren yıldız futbolcusunun transferi için kritik bir döneme giriyor.

Manchester United maçı, bu potansiyel transferin kaderini belirleyebilecek büyük bir öneme sahip.

Galatasaray forması altında son iki sezonda sergilediği etkileyici performansla alkış toplayan yıldız futbolcu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu dönemde, Galatasaray'ın gözde ismi haline gelen oyuncuya yeni bir talip daha ortaya çıktı.

İtalya'nın devi Boey'in peşinde!

Sabah’ta yer alan habere göre; İngiliz basınının sık sık Arsenal ile anlaştığı iddialarını manşetine taşıdığı 23 yaşındaki sağ bek Sacha Boey için İtalya'dan da ciddi bir talip olduğu ortaya çıktı.

İtalyan devi Inter'in, genç oyuncuyu transfer listesine aldığı ve oyuncuyu yakından takip etmek için Manchester United ile oynanacak maça scout göndereceği belirtiliyor.

Rennes'den 2020-21 sezonu başında 1 milyon 150 bin Euro'ya transfer edilen Sacha Boey'nin piyasa değeri 17 milyon Euro.