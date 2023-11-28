Tarihe geçecek transfer: Fenerbahçe’nin yıldızı imzayı atıyor Fenerbahçe cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için karar verildi. İmzalar atılıyor.

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Bu sezon şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe’de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Takımın kaptanı milli oyuncu Mert Hakan Yandaş, sahaya koyduğu hırs ve mücadeleyle taraftarın gönlünde taht kurdu.

Özellikle çubuklu formayı giydiği süre boyunca sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 29 yaşındaki oyuncu, kulübüyle olan bağlarını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş için, teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi.

Yeni teklif gelecek

Akşam'da yer alan habere göre; Teknik direktör İsmail Kartal, Ali Koç’a Mert Hakan’ın takımda kalması için yeni sözleşme önerisiyle gitti.

Başkan Ali Koç’un ise milli yıldıza önümüzde günlerde yeni teklif sunacağı bekleniyor.

Mert Hakan da istiyor

Mert Hakan Yandaş da takımda kalmak istedi ve teklif beklediği öğrenildi. Milli yıldızın kariyeri için son imzası olacağı ve 4 yıllık kontrat yapılacağı iddia ediliyor.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması ile çıktığı 107 maçta 7 gol ve 19 asist kayderri.