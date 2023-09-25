TARİHİ BAŞARI! Filenin Sultanları 2023 yılına damga vurdu! Üç kupalı şampiyon.. Dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları 2023 yılında alabileceği tüm kupaları kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

ensonhaber.com

Japonya'da oynanan 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Filenin Sultanları, Japonya'da oynanan sezonun son organizasyonuna damga vurdu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele eden A Milli takımımız oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı.

Porto Riko, Bulgaristan, Belçika ve Brezilya'yı 3-0, Peru, Arjantin ve Japonya'yı 3-1 yenerek 7'de 7 yapan milli takım, organizasyonu ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Organizasyonu 21 puanla yenilgisiz tamamlayan A Milli Takım, bu sonuçla 2023 Dünya Kupası'nı kazanmış oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılında katıldığı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyon oldu.

Filenin sultanları bu başarı ile bu yıl kazanabileceği tüm kupaları kazandı.