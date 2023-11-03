Tarihi transfer: Fenerbahçe’nin efsanesi, Galatasaray’a imzayı atıyor Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de üstün performansıyla göz dolduran Galatasaray’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Kış transfer sezonu için hazırlıklar yapan Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızına kancayı taktı.

ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı, Süper Lig’de ise şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Sarı-kırmızılılar, kış transfer sezonu için hazırlıklara başladı.

Aslanlar, yaz transfer sezonunda Bakambu, Angelino, Kerem Demirbay, Tete ve Zaha gibi önemli isimleri kadrosuna katarak büyük bir atılım yapmıştı.

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde, bu sezonun şampiyonu olma hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmenin peşinde.

Galatasaray yönetimi, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, Atilla Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor!

Fotomaç’ta yer alan habere göre; Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon forma giyen Macar savunma oyuncusu Atilla Szalai’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

25 yaşındaki oyuncunun, yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den transfer olduğu Alman ekibi Hoffenheim’de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi.

Şu anki takımı Hoffenheim'ın Szalai’yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakabileceği ve kiralık olarak göndermesi durumunda herhangi bir bedel talep etmeyeceği öne sürüldü.

Yıldız futbolcusunun Türkiye’ye dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Szalai, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 117 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti.