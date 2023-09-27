Tarihi transfer resmen duyuruldu! Arsenal’ın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor Bu sezon Süper Lig’de çıktığı tüm maçları kazanarak muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 6 numara transferi için kolları sıvadı. Dünya yıldızını getiriyor.

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Fenerbahçe, 2023-2024 sezonuna damgasını vuruyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çıktığı tüm resmi maçları kazanan sarı-lacivertliler, sezona büyük bir hızla başladı. Şimdi gözler yarınki Başakşehir maçında.

Ancak, 6 numara pozisyonunda eksiklik hisseden sarı-lacivertli yönetim, ara transfer dönemi için şimdiden hazırlıklara başladı.

Ocak ayında ön libero takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, bu pozisyon için özel bir oyuncu arayışında.

Transfer listesinin başında daha önce Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve istediği dünya yıldızı yer alıyor.

İşte o isim...

Arsenal'ın yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye!

Arsenal’da teknik direktör Mikel Arteta'nın kadro planlarında kendisine yer vermediği bilinen Jorginho, yeni bir başlangıca sıcak bakıyor gibi görünüyor. Bu gelişmeyle birlikte, gelecek olan tekliflere açık olduğu belirtiliyor.

Lefootenbref adlı sitedeki haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Fenerbahçe, takviye arayışını sürdürüyor. İstanbul kulübü, yaz transfer döneminin bitiminden hemen önce İtalyan-Brezilyalı orta saha oyuncusu Jorginho'yu neredeyse kadrosuna katıyordu. Yıldız orta saha ise gelen tüm teklifleri değerlendirecek. Kendisi için daha iyi bir anlaşma bulamaması durumunda Türkiye'ye yönelecek.”

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Chelsea’den Arsenal’a gelen Jorginho’nun takımda mutsuz olduğu söyleniyor.